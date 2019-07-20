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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Asırlık radyo ve televizyonlar görücüye çıktı Haberi

Asırlık radyo ve televizyonlar görücüye çıktı Haberi

ASIRLIK RADYO VE TELEVİZYONLARDAN DETAYLAR

Televizyon Alışveriş Zaman Tüneli Nostalji Alışveriş Merkezi 

-VATANDAŞLARIN SERGİYİ GEZMESİ
-ÇALAN ŞARKILAR
-SERGİ SAHİBİ İLE RÖP.

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da uzun yıllar nostaljik radyo, televizyon ve gramofon tamiri yapan Ahmet Ali Şağın, topladığı yüz yıllık ürünleri sergiledi. Bursa’da 300'e yakın radyo ile beraber televizyon, gramofon, saat, plak ve pikapların yer aldığı sergi göz kamaştırıyor. Geçmişte evlerin baş köşelerinde bulunan tarihi eşyaları alışveriş merkezinin ortasında gören vatandaşlar sergiyi meraklı gözlerle izledi. Nostaljinin yanında alım-satımın da gerçekleştiği sergide insanlar, evlerinde bulunan radyo ve televizyonları da sergiye getirerek satma imkânı buldu. Türkiye'nin dört bir yanından 35 yıldır toplayarak onardığı antika cihazlar, yeniden kullanılabilir halleriyle ilgi çekiyor. Nostalji severleri zaman tünelinde yolculuk yapmaya davet eden sergide, 300'ü radyo, 50'si gramofon, 50'si televizyon ve 3 bine yakın plak olmak üzere, geçmiş zamanların evlerinde revaçta olan pek çok antika eşyaları yer alıyor. Serginin sahibi Ahmet Ali Şağın, "30 yıldır radyo tamirciliği yapmaktayım. Gramofon, radyo ve televizyon tamiri hobi olmaktan çıktı. Artık benim bir mesleğim oldu. Buradaki ürünleri görenler duygulanıyor. Çok nadir bulunan ürünlere sahibim. Sergimde bulunan ürünlerin fiyatları 300 lira ile bin lira arasında değişiyor” dedi.
Sergi 2 hafta boyunca Özdilek Park Alışveriş Merkezi'nde ziyaret edilebilecek. (AÇ-MŞ)
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