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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Asırlık nineye doğum günü sürprizi - ADIYAMAN

Asırlık nineye doğum günü sürprizi - ADIYAMAN

- Asırlık nineye doğum günü sürprizi - Tutu Çiriş nineye doğum günü kutlaması - Genel ve detay görüntüler - Oğlu Merkez Müdürü Ali Özkan ile röportaj - Detay görüntülerAsırlık nineye doğum günü sürprizi - Adıyaman 'da Yaşlılar ve Engelliler Bakım Merkezi'nde yaşayan Tutu Çiriş'in 102'nci yaş günü kutlandıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da yaşayan Tutu Çiriş, 102. doğum gününü kaldığı bakım merkezinde kutladı.Özel Yaşlılar ve Engelliler Bakım Merkezinde yaşamını sürdüren 102 yaşındaki Tutu nineye, merkezin çalışanları tarafından doğum günü kutlaması yapıldı.Kendisi için yaptırılan pastanın mumlarını üfleyen Tutu nineyi doğum gününde oğlu, kızı ve torunları da yalnız bırakmadı.Tutu Çiriş'in oğlu Mehmet Mustafa Çiriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin 5 yıldır merkezde yaşadığını söyledi.

Bakım merkezi çalışanlarının annesine özveriyle baktığını ifade eden Çiriş, "Biz annemize yaşlı olduğu için yeterince bakamadık. Annemin daha önce doğum gününü hiç kutlamamıştık. İlk defa yaş gününü kutluyoruz." dedi.
Merkez müdürü Ali Özkan da "Ninemizin hayatı boyunca hiç doğum günü kutlaması yapmadığını öğrendik. Ninemiz 102 yaşına girdi. Kendisini mutlu etmek istedik. Doğum gününü kutladık ve çok mutluyum." dedi.
Mutluluk gözyaşları döken 102 yaşındaki Tutu Çiriş, doğum gününü kutlayan herkese teşekkür etti.

Kutlay Doğum Günü Muhabir Bakım Merkezi Irak 

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