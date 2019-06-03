-HATİCE SARI İLE RÖPORTAJ

-AYŞE GÖNÜL ACAR İLE RÖPORTAJ

-LÜP LÜP DAĞITIMI GÖRÜNTÜLERİ

-ÖĞRENCİ YASEMİN KELDİ İLE RÖPORTAJ

-MOBİLYA USTASI İSMAİL ÖLMEZ İLE RÖPORTAJ

-KATILIMCILARIN GÖRÜNTÜLERİ



( KÜTAHYA ) - Asırlık “ lüp lüp ” geleneğine çocuklardan büyük ilgi- Simav’ın Yeşilova mahallesindeki "lüp lüp” geleneği yaklaşık bir asırdan bu yana devam ediyor KÜTAHYA



- Kütahya’nın Simav ilçesinde, Ramazan ve Kurban Bayramı arifesinde yapılmakta olan lüp-lüp geleneğinin yaklaşık bir asırdan bu yana devam ettiği söyleniyor. Yeşilova mahallesi sakinleriyle, bayram için ilçe dışından gelen vatandaşlar, geleneksel olarak yapılan lüp lüp hayrına yoğun ilgi gösteriyor. Yeşilova mahallesi camii imamı Ahmet Alptekin tarafından yapılan dua ile başlayan etkinliğe, Yeşilova Mahallesinden 300’e yakın çocuk ve ailesi katıldı.

Yeşilova Mahallesi sakinlerinden Hatice Sarı (48), Arife günü yapılan asırlık lüp lüp geleneğinin yarım asırlık bir geçmişi olduğunu ifade etti.

Sarı “ Bizim çocukluğumuzda evleri gezip, öğrendiğimiz sureleri okuyunca, lüp lüp alırdık. Tüm evleri dolaşırdık. Yıllar önce lüp lüp toplayan bir çocuk kazada vefat etti. Sonrasında lüp lüp geleneği toplu olarak burada yapılmaya başlandı) dedi.

Yeşilova mahallesi sakinlerinden Ayşe Gönül Acar (48) “ Benim çocukluğumda arife günü arpa suyuna girilerek bayram hazırlıkları başlardı. Senelerdir, babam ve babaannem de aynı geleneklerle büyümüş, ben de çocuklarımı böyle büyüttüm. İnşallah nasip olursa torunlarım da bu geleneği aktarmak isterim. Her bayram arifesinde İstanbul’dan geliyorum, burada olmanın lezzeti tadı dünya da hiçbir yerde yok. Bizim için arife günü başlıyor. Eski köyümüz olan Yeşilova mahallesinde gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikten, buluşmaktan son derece memnunum” dedi.

İstanbul’dan bayram tatili için gelen Yasemin Keldi, Yeşilova mahallesindeki lüp lüp geleneğinden çok mutlu olduğunu söyledi.



Yeşilova mahallesinde mobilya ustası olan İsmail Ölmez, yaklaşık bir asırlık geleneği bu gün yine gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ölmez “ Daha önceleri mahalledeki evler geziliyordu. Ancak elim bir trafik kazasında lüp lüp toplayan bir çocuğun vefat etmesi üzerine eski köy meydanında devam etmeye başladık. Bu geleneği de devam ettirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Yeşilova mahallesindeki çocukların ve ailelerinin katıldığı asırlık arife lüp lüp geleneği mutluluk dilekleriyle sona erdi. (MEİ - EFE )

