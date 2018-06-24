'Asırlık çınar' oyunu sağlık görevlilerinin yardımıyla kullandı - EDİRNE
"Asırlık çınar" oyunu sağlık görevlilerinin yardımıyla kullandı - EDİRNE - Edirne 'de yaşayan 97 yaşındaki "asırlık çınar" Veysel Homan - Homan'ın kızı Cemile Erbüke ile röportaj - Homan'ın sağlık görevlilerinin yardımıyla oyunu kullanması"Asırlık çınar" oyunu sağlık görevlilerinin yardımıyla kullandı - Edirne 'de yaşayan 97 yaşındaki Veysel Homan, sağlık görevlilerinin yardımıyla oyunu kullandı - Kırklareli'nde de bir süredir hastanede tedavi gören Eda Türk, Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerince ambulansla götürüldüğü okulda oyunu sedye üzerinde kullandıEDİRNE / KIRKLARELİ (AA) - Edirne 'de yaşayan 97 yaşındaki "asırlık çınar" Veysel Homan, sağlık görevlilerinin yardımıyla oyunu kullandı.Homan, Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'na kızı ve damadıyla geldi. Okulun bahçesindeki merdivenlerden yakınlarının yardımıyla inen Homan, bacaklarındaki rahatsızlık nedeniyle okulun merdivenlerinden çıkamadı.Partilerin okul sorumlularının haber vermesi üzerine okula Edirne Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı geldi. Homan, sağlık görevlilerinin ve yakınlarının yardımıyla elektrikli hasta taşıma sandalyesine oturtuldu.1080 numaralı sandıkta oyunu kullanan Homan, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.Homan'ın kızı Cemile Erbüke, yaptığı açıklamada, babasının oyunu kullanmak için sabah erkenden uyandığını söyledi.
Her seçimde alice mutlaka oy kullandıklarını anlatan Erbüke, "Yaşıyla ilgili babamın bacaklarında problem var. Karaağaç'da oturuyoruz. Buraya arabamızla geldik. Okulun bahçesine kadar getirdik. Merdivenlerde zorlanacağını düşündüğümüz için sağlık görevlilerine haber verdik. Yardımcı oldular, ülkemiz için oyumuzu kullandık, teşekkür ederiz." dedi. - Oyunu sedye üzerinde kullandıKırklareli'nde bir süredir hastanede tedavi gören 21 yaşındaki Eda Türk, Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerince ambulansla hastaneden oy kullanacağı okula götürüldü.Kırklareli Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, kentteki hastane ve evlerinden çıkamayacak durumdaki hasta ve yaşlıları, oylarını kullanabilmeleri için sandık başına götürdü.Kırklareli Devlet Hastanesinde tedavi gören Türk de ambulansla alınıp Ahmet Yener İlkokuluna götürüldü.Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri ve vatandaşların yardımı ile 1040 numaralı sandığa götürülen Türk, sedye üzerinde, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri için oyunu kullandı.Türk, oy kullanma işleminin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine oy kullanmak için yardım eden devlet yetkililerine teşekkür etti.Bir süredir oy kullanamayacağı için üzüldüğünü dile getiren Türk, anayasal hakkını yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.