Asırlık bayram gelenekleri - BİLECİK İzle

- Pazaryeri halkının kabristanlık ziyareti - İl Genel Meclis üyesi Haluk Filizli'nin açıklaması Bilecik 'te asırlık bayram gelenekleri - Bilecik 'te dini bayramlarda asırlardır sürdürülen gelenek çerçevesinde bayram namazı sonrası cemaat, topluca mezarlık ziyaretinde bulunuyor, kadınlar da pişirdikleri bazlamaları çevrelerindekilere dağıtıyorBİLECİK (AA) - Bilecik 'te dini bayramlarda asırlardır sürdürülen gelenek çerçevesinde bayram namazı sonrası camiden çıkan cemaat, mezarlığı ziyaret ediyor. Yenipazar ilçesinde de kadınlar bazlama pişirip ilçe sakinlerine ikram ediyor.Pazaryeri ilçesinde Ramazan Bayramı'nda bayram namazı, Kurban Bayramı'nda da arife günü ikindi namazı sonrası toplu mezarlık ziyareti geleneği asırlardır sürdürülüyor. Namazlarını kıldıktan sonra bir alanda toplanan cemaat, din görevlileriyle ilçe mezarlığına kadar yürüyor.Burada din görevlilerince dua ediliyor, ayetler okunuyor. Geleneksel toplu mezarlık ziyaretleri, dua edilmesi ve vatandaşların yakınlarının kabirlerine bakım yapmasıyla sona eriyor. - "Yeni nesle örnek olmaya çalışıyoruz"Ziyarete katılan İl Genel Meclis üyesi Haluk Filizli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yıllardır dini bayramlarda toplu mezar ziyaretleri yapıldığını söyledi.
Geleneği yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını vurgulayan Filizli, şöyle konuştu:"Böyle bir geleneğin her yerde olmadığını biliyoruz. Bu yüzden devam ettirilmesi için elimizden gelen gayreti göstererek çocuklarımız ve torunlarımızı da getirerek yeni yetişen nesle örnek olmaya çalışıyoruz. Tüm ulusumuzun ve hemşehrilerimizin bayramı mübarek birlik ve beraberliğimiz daim olsun." - Kadınlar bayrama bazlama pişirerek girdi Bilecik 'in Yenipazar ilçesinde de kadınlar, sabahın erken saatlerinden itibaren evlerinin bahçesinde bazlama pişirdi.İlçeye 6 kilometre uzaklıktaki Manavların yaşadığı 80 haneli Selim köyünün kadınları, evlerinin bahçesine kurdukları tezgahlarda hazırladıkları yüzlerce bazlamayı, vatandaşlara ikram etti.Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramlarda ve dini günlerde bu geleneklerinin yüzyıllardır sürdüğünü belirterek şunları söyledi:"Vatandaşlarımız bir olay yaşanmışsa daha büyüğünü yaşamamak adına şükretmek için kazayı ve belayı önlemesi amacıyla bazlama pişirir. Her evde neredeyse bu bazlama pişer. Gelip geçenlere, komşulara dağıtılır. Ben de anneannemden babaannemden gördüm. Bu gelenek yüzyıllar boyu yaşayacak. Çok güzel bir lezzeti vardır bazlamamızın, peynirli ve sadesi olur."Evinin bahçesinde bazlama pişiren Sabriye Özel ise çocuğu için bugün sabah erken saatten itibaren bazlamaları pişirdiğini anlatarak "Kazaya belaya karşı komşulara dağıtıyoruz. Bu geleneğimiz yıllardır sürüyor." dedi. Hediye Şahin de çocukluğundan bu yana bayramlarda bazlama pişirdiklerini işaret ederek "Annemizden gördük. Önce yağlarız, sonra mayalayıp pişiririz. Böyle geleneklerin sürmesi çok önemli. Bayram geleneğimiz bu ve bırakmayı da düşünmüyoruz." diye konuştu.