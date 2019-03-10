Asırlık ahşap köprü restore ediliyor

-İş makinesinin dere yatağında çalışması

-Rafet Çapa röportajı



( ORDU -ÖZEL) ORDU



- Ordu'da zamana direnmeye çalışan asırlık ahşap köprü aslına uygun olarak restore edilmesi için çalışma başlatıldı. Kabadüz ile Ulubey ilçelerini birbirine bağlayan tarihi 'Kotana köprüsü' başlatılan çalışmalar ile aslına uygun olarak yapılıyor. İlçenin Derinçay Mahallesi'nin eteğinden geçen Melet Irmağı üzerinde bulunan köprünün restore çalışmaları mahalle halkı tarafından büyük sevinçle karşılandı. Derinçay Mahalle sakinlerinden ve Derinçay Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Rafet Çapa, tarihi Kotana köprüsünün gelecek nesillerinde görecek olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



Köprünün geçmişin çok eski yıllara dayandığını belirten Çapa, “Burası tarihi Kotana Köprüsü. Buradaki köprü Kabadüz ile Ulubey ilçelerinin bütün köylerini yaylalara ulaşmasını sağlamış. Yıllarca yaylalara gitmek isteyenler hayvan sürüleriyle bu köprüyü kullanmışlar. Katona Köprüsü yıllarca her iki ilçenin insanına hizmet vermiş" dedi.

Köprünün restore edilmeye başlamasının kendisinin çok mutlu ettiğini ifade eden Çapa, “Bu köprü bizlerin tarihidir. Devletimiz tarafında köprümüz restore ediliyor. Geçmiş tarihimizi gelecek nesillerimize, çocuklarımıza gösterebileceğiz. Köprünün restore çalışmalarının ardından bizler de patika yolu kullanıma açarak çocuklarımızla birlikte patika yoldan mahallemize yürüyeceğiz” diye konuştu.

Çapa, köprünün restore edilmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

