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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Aşırı yağmurlardan Kars Çayı taştı İzle

Aşırı yağmurlardan Kars Çayı taştı İzle

Taşan Kars Çayından genel ve detay görüntüler

Jandarma Sağanak Yağmur Yağışlı Hava Sağlık Ekipleri Yükselen 

-Vatandaşın konuşması
-Evlerinde mahsur kalan vatandaşların ambulanslara taşınması

( KARS )- Selim’de evlerinde mahsur kalan hastalara sağlık ekipleri yardımcı oldu KARS

- Kars’ta son günlerde etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor., Selim’de selden mahsur kalan hastalara sağlık ekipleri yardımcı oldu. Doğu Anadolu Bölgesi’ni etkisi altına alan yağışlı hava, Kars’ta hayatı durma noktasına getirdi. Hemen her gün etkili olan sağanak yağmur ve fırtına dan çok sayıda evin çatısı uçarken, işyerlerinin bodrumlarına su doldu. Aşırı yağmurlardan Kars Çayı da nasibini aldı. Aşırı yağmurlardan dolayı debisi yükselen Kars Çayı’nın rengi de sarardı. Genelde mavi olarak akan çay yağmurlardan dolayı çamur akmaya başladı.
“Selim’de selden evlerinde mahsur kalan vatandaşların imdadına sağlık ekipleri yetişti” Kars’ta etkili olan sağanak yağmur yüksek kesimlerde sele sebep oldu. Selim İlçesi’ne bağlı Gürbüzler Köyü’nü sel vurdu. Dağdan gelen sel köy girişini kapatınca köyde bulunan ve kronik rahatsızlığı olan 6 yaşlı hastanın imdadına AFAD, UMKE, 112 ekipleri ve jandarma yetişti. Fırtına ve sağanak yağmurdan dolayı karanlığa bürünen köyde evlerinde mahsur kalan hastalar AFAD ve UMKE ekiplerince ambulanslara taşındı. Ambulanslarda ilk tedavileri yapılan hastalar daha sonra Selim Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Gürbüzler Köyü’nün sel ile birlikte gelen toprak ve taşlarla kapanan yolları ise İl Özel İdaresi’ne ait iş makineleriyle temizlendi. Kars’ta yağışlı havanın etkili olacağı bildirildi.
(IÇ-AA)
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