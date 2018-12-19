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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Aşırı yağışlar yolları göle çevirdi...Mahsur kalan vatandaşları zabıta araçları ile taşıdılar

Aşırı yağışlar yolları göle çevirdi...Mahsur kalan vatandaşları zabıta araçları ile taşıdılar

iş makinesi, çalışmalar, zabıta araçları

İş Makinesi Akalan Aşırı Yağış Zabıta 

-vatandaşları araçlarla taşımaları
-iş makineleri
-kayan topraklar
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle yollar göle döndü. Yağmura dışarıda yakalanan ve mahsur kalan vatandaşlar ise zabıta araçlarına bindirilerek, gidecekleri bölgeye götürüldü. İslahiye ilçesinde günlerdir etkili olan ve akşam saatlerinde etkisini arttıran yağmur nedeniyle yollar gölete döndü. Yağmur ve toprak kaymaları nedeniyle ilçenin farklı noktalarında iş makineleri çalışma yürüttü. Yağışa rağmen trafiğin akışını sağlayan ekipler, su nedeniyle bulundukları bölgelerde mahsur kalan vatandaşlara yardımına koştu. Zabıta ekipleri, yoldan aldıkları vatandaşları zabıta araçları ile istedikleri bölgeye götürdü. Ekipler kayan topraklar ve devam eden yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.
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