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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Aşırı yağışlar su baskınlarına yol açtı Haberi

Aşırı yağışlar su baskınlarına yol açtı Haberi

Yoldaki su birikintisi

Sağanak Yağış Su Baskını Dolar Kahvehane Aşırı Yağış 

-Mahalle Muhtarı Muhammet Demir’in su giderlerini göstermesi
-Su birikintisinin olduğu sokakta araçların ilerlemeye çalışması
-Durakta bekleyen yolcuların su baskınından şikayet etmesi
-Su baskını yaşanan berber dükkanında çalışanların içerideki suyu tahliye etmeye çalışması
-Kahvehanede ki suların paspas ile tahliye edilmeye çalışılması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aşırı yağışlar bazı ev ve işyerlerinde su baskınlarına neden oldu. Dükkanlarını su basan esnaflar yağmurun ardından temizlik çalışmasına başladı.
Kdz. Ereğli ilçesinde dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağışlar bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarında su baskınlarına neden oldu. Kışla Mahallesi’ne bağlı Potbaşı Sokak’ta ara bağlantı yolu kanalların yetersiz kalması ile suyla dolarken, araçlar geçişlerde güçlük yaşadı. Aynı sokakta bir berber dükkanı ile kahvehaneyi de su bastı. Yağmurun dinmesinin ardından dükkan sahipleri temizlik çalışması başlatırken, ciddi bir zararın oluşmaması sevindirdi. Mahalle Muhtarı Muhammet Demir üst mahallelerden bir anda bastıran yağmurla beraber suların geldiğini ve Potbaşı Sokak’ta birçok gider olmasına rağmen yetersiz kaldığını söyledi.

Kdz. Ereğli Belediyesi ile Gülüç Belediyesi Fen İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma yaparak esnafların ve vatandaşların zarar görmelerini engelledi.
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