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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Aşırı yağışlar sonrası su basan cami gölete döndü

Aşırı yağışlar sonrası su basan cami gölete döndü

Caminin dış görüntüsü

Sabah Namazı Şiddetli Yağış Aşırı Yağış 

-Sular içerisinde kalan cami
-İmamın halıları toplaması
-Duvardan sızan su
-İmam ve cemaat ile röp
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) - Su basan caminin halıları ve parkeleri kullanılmaz hale geldi ADIYAMAN

- Adıyaman Yeni Hal Pazarı'nda bulunan Hz. Osman Camii’ni aşırı yağışlar nedeniyle su bastı. Cami gölete döndü. Adıyaman’da iki günden beri şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor. Siteler Mahallesi'nde bulunan Yeni Hal Pazarı'ndaki Hz. Osman Cami’nin yanında bulunan araziden akan sel suları caminin duvarında birikti. Biriken su cami duvarının çatlağından geceden itibaren akmaya başladı.
Su basan caminin içi gölete döndü. Camideki halılar ve parke kullanılmaz hale geldi. Cami İmamı Kemal Ballı, sabah namazına geldiğinde camiyi su içinde gördü. Caminin halılarını toplayan ve temizliğini yapmaya çalışan Ballı, “Sabah namazına geldiğimizde dün geceden beri süren yağışlardan dolayı camimizi su bastığını gördük. Camimizin yan tarafında bir arazi var. Araziyle cami arasında boşluk var. Burada su birikince cami duvarı çatlayarak camiyi su bastı. Şu an temizliğe başladık ama. Halıları topladık. Parkeler sular altında. Başka yapacak bir şey yok” dedi.
Hal Pazarı esnafı ise camiyi su basmasından dolayı sabah namazını iş yerlerinde kıldıklarını dile getirdi.
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