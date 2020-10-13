

- İzmir Bergama'da, aşırı yağış ve fırtına, ağaçları ve elektrik direğini yerinden söktü. İzmir’de öğle saatlerinde hafif şekilde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini gök gürültülü sağanağa bırakınca cadde ve sokaklar göle döndü. Bergama Zağnos Mahallesinde de aşırı yağış ve fırtına, ağaçları ve elektrik direğini yerinden söktü. Yolu kaplayan ağaçlar ve elektrik direği, ekipler tarafından kaldırılmaya çalışılıyor.



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