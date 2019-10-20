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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Aşırı yağış sele neden oldu... Araçlar oluşan su birikintisinde mahsur kaldı

Aşırı yağış sele neden oldu... Araçlar oluşan su birikintisinde mahsur kaldı

mahsur kalan araçlardan detay

Mahsur Kaldı Sağanak Yağış 

-ekiplerin çalışması
-araçların çekici ile götürülmesi
-röportajlar
-Fatma Şahinin olay yerine gelişi
-Açıklamalar

( GAZİANTEP )- Mahsur kalan araçları iş makineleri ile kurtardılar GAZİANTEP

- Gaziantep kent merkezinde akşam saatlerde başlayan yağmur şehri felç etti. Gaziantep kent merkezinde öğleden sonra gök gök gürültüsü ve çakan şimşeklerin ardından sağanak yağış ekili oldu. Yaklaşık bir saat süren yağmur nedeniyle tıkanan mazgallar sele neden oldu. Sel nedeniyle bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla vatandaşlar araçlarından çıkarıldı.
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