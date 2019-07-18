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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Aşırı yağış, sel ve toprak kaymasına neden oldu: 10 kişi mahsur kaldı İzle

Aşırı yağış, sel ve toprak kaymasına neden oldu: 10 kişi mahsur kaldı İzle

Sel sularından görüntü

Mahsur Kaldı Jandarma Geçmiş Olsun Toprak Kayması Helikopter 

-Dükkanlardan görüntü
-Yollardan görüntü

( DÜZCE - GÜNDÜZ GÖRÜNTÜSÜ) -Vali Zülkif Dağlı: “Mahsur kalanları kurtarmak için helikopter istedik” DÜZCE

- Düzce'nin Cumayeri ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini bir anda arttıran kuvvetle yağış ve heyelan nedeniyle mahsur kalanlara ulaşmak için ekipler çalışma başlattı. Vali Dr. Zülkif Dağlı, mahsur kalanları kurtarmak için helikopter istediklerini söyledi.

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağış su baskınlarına neden oldu. Özellikle yüksek yerlerde yağan yağış nedeniyle köy merkezleri sular altında kaldı. Birçok ev ve iş yeri dağlardan gelen ağaçlar nedeniyle zarar gördü. Cumayeri ile köylerin bağlantısını sağlayan yollarda toprak kaymaları ve heyelanlar yaşandı. Heyelanlar nedeniyle 5 köyle iletişim tamamen kesildi. Bölgeye, İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vali Zülkif Dağlı, 10 kişinin mahsur kaldığını belirterek “Çok geçmiş olsun. Nehir Evleri denen bölgede 10 arkadaşımız mahsur bekliyor. Jandarma Genel Komutanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, AFAD Başkanlığı vasıtasıyla talebimizi yaptık, şuanda helikopter bekliyoruz. Helikopter gelince arkadaşlarımızı kurtaracağız. Şu an için sular o bölgede halen yüksek. Arkadaşlarımızın hayati tehlikesi şuan için görünmüyor. 1 arkadaşımızın astım rahatsızlığı var, 1 arkadaşımızın bacağında hafif yara var. Ancak onlar sabrediyor. İnşallah yetişeceğiz ve kurtaracağız” dedi.
Vali Zülkif Dağlı ayrıca bölgede mahsur kalanlarla telefonla konuşarak durumları hakkında da bilgiler alırken çalışmalar aralıksız sürüyor.
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