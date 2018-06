Aşırı kiloları yüzünden 11 yıldır yatağa mahkum yaşıyor Haberi

-Uysal Aslan'ın gözyaşları

MERSİN



- Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan Uysal Aslan aşırı aldığı kiloları yüzünden 11 yıldır yatalak olarak yaşıyor. 5 yıl önce tartıldığında 260 kilo olan şeker ve astım rahatsızlığı nedeniyle 10 yıl önce kilo almaya başlayan 56 yaşındaki Uysal Aslan, aşırı kilolar yüzünden sürekli ilaç kullanarak hayatta kalmaya çalışıyor. Maddi imkansızlıklar yüzünden tedavi olamadığını ifade eden Uysal Aslan, "Kalkıp yürüyemiyorum, ağrılarımdan duramıyorum. 13 senedir böyleyim, kimse yardımcı olmadı bana. Hayatımdan bıktım ya öldürün beni, yada kurtarın. Yürüyemiyorum, gezemiyorum. Banyomu yapamıyorum, elbisemi kendim giyemiyorum. Cumhurbaşkanımız ve devlet yetkililerinden yardım bekliyorum. Kurtarın beni. Sizlerden para pul istemiyorum. Sağlığıma kavuşmak istiyorum. Kimsem yok, bir kocam var bana bakıyor çoğu zaman gücü yetmiyor. Her şeyimle o ilgileniyor. Şiddetli ağrılarım var adımımı atamıyorum. Kalp büyümesi var, karaciğer büyümesi var şekerim tansiyonum var’’ diye konuştu.

Yürüyemez hale gelen eşi için devlet büyüklerinden yardım isteyen 64 yaşındaki Mehmet Aslan, "Sayın devlet büyüklerim sizlerden çok çok rica ediyorum benim bu hastamla ilgilenin, Maddi durumumdan dolayı sağlık kuruluşlarına götüremiyorum. Düğüne bayrama götüremiyorum. Komşuya götüremiyorum. Yatalak kaldı yürüyemez hale geldi. 12 yıldır bu hastalığı çekiyoruz. Gücüm yetmiyor artık. Ne yapacağımı bilemiyorum. Sizden ricam eşimi sağlığına kavuşmasıdır. Eşimi yürütün beni de mutlu edin" dedi.

Akgedik Mahallesi Muhtarı Asım Alonko ise, "Teyzemiz bundan 10 yıl öncesine kadar yürüyor kendi işlerini görüyordu. Fakat 10 yıldan bu yana yürüyemiyor eşi de 66 yaşında olduğu için ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Teyzem her gün sıkıntılı her gün şiddetli ağrıları var. Sağlık Bakanımızdan Devlet büyüklerimizden bu konuda yardım etmelerini talep ediyoruz’’ şeklinde konuştu.