Aşırı hız yapan 14 yaşındaki ehliyetsiz genç drift yapmak isterken kaza yaptı Video

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( DİYARBAKIR )- 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü drift atmaya çalıştı büyük bir faciadan döndü- Ehliyetsiz sürücü kaldırıma çarparak durabildi DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da babasının arabasını alarak aşırı hız yapan 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, drift atmak isterken kaldırıma uçtu. Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 583. Sokakta meydana geldi. İdeaya göre 48 BN 834 plakalı otomobili evin önünde park halinde bırakan baba 14 yaşındaki oğlu A.C. tarafından anahtarı eve bırakmasını istedi. A.C. arkadaşlarıyla birlikte arabanın anahtarını eve bırakmak yerine otomobille tur atmaya karar verdi. 14 yaşında ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçen A.C. 3 arkadaşıyla birlikte hız limitini aşarak drift atmak istedi. El freni çekerek yan yola girmek isteyen A.C. direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma uçtu. Olay esnasında otomobilde bulunan 3 kişi kaçarken sürücü A.C. otomobilin başında bekledi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlatırken otomobilde yaralının ve öte yandan kaldırımda kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Kazaya karışan otomobil ise olay yerinde çekici yardımıyla kaldırıldı.

