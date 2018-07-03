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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Aşırı hız ve yola kontrolsüz çıkış kazayı böyle getirdi İzle

Aşırı hız ve yola kontrolsüz çıkış kazayı böyle getirdi İzle

Mobeseye görüntüleri

( SAMSUN )- Kendisine doğru gelen aracı görünce büyük korku yaşadı SAMSUN

Polis Trafik Kuralları Hız Sınırı Kamera Işık İhlali 


- Samsun’da şehir polis kameralarına yansıyan trafik kazaları görenlere şaşkına çevirdi. Samsun’da bu yıl geçtiğimiz aylarda meydana gelen trafik kazaları, kent güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kent Güvenlik Yönetimi Sistemindeki kameraları, kazaları anbean kaydetti.
Genelde hız kuralları ve ışık ihlalleri gibi hatalardan meydana gelen kazalar, vatandaşları da adeta şaşkına çevirdi. Geçen aylarda Atakum ilçesine bağlı Atakent mevkisinde meydana gelen bir kazada, hız sınırını aşan bir araç kontrolden çıkarak refüjden atlayıp karşı şeride geçiyor. O an yolun karşısına geçmekte olan bir vatandaş ise, kendisine doğru gelen aracı fark ederek bir anlık hamle ile kendisini kenara atıyor. Vatandaşın korku ve şaşkınlık içerisinde aracı seyretmesi de kamera tarafından görüntülendi. İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Kılıçdede Kavşağı’nda ise yapılan ışık ihlali nedeniyle kaza meydana geliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Hız kuralları, trafik kuralları, ışık ihlali gibi kurallara uyulsaydı bu kazalar olmazdı” denildi. (ŞB-SLH-
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