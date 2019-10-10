Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Aşırı hız ölüm getirdi... Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü Video

Aşırı hız ölüm getirdi... Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü Video

KAZA YAPAN ARAÇTAN GÖRÜNTÜLER

Kimlik Tespiti Aşırı Hız Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-OLAY YERİNİN İNCELEYEN EKİPLERDEN GÖRÜNTÜLER
-DETAYLAR

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da aşırı hızlı olduğu iddia edilen araç hızını alamayarak yol ayrımındaki bariyere saplandı. Kazada ön camdan giren bariyer sürücünün kafasına isabet etti. Otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza Bursa'nın Nilüfer İlçesi Balat mahallesi mevkinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre aşırı hızlı olduğu için direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol ayrımında bulunan bariyere çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin ön camından içeriye giren bariyer kimliği belirlenemeyen sürücünün kafasına isabet etti. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri olay yerini inceleme altına aldı. Öte yandan olası bir kazanın yaşanmaması için trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Araç sürücüsünün üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı için ceset kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı