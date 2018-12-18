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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Asılsız ihbar ekipleri alarma geçirdi

Asılsız ihbar ekipleri alarma geçirdi

-İtfaiyenin araması

Polis Kayalı Vahabi Naat Sağlık Ekipleri 

--Kayalıktan detaylar
--Diğer detaylar

( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ta bir kişinin intihar edeceği ihbarını alan ekipler, Yukarı Tekke mevkisinde uzun süre aranan kişiyi bulunamayınca ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı SİVAS

- Sivas’ta bir kişinin intihar edeceği ihbarını alan ekipler, Yukarı Tekke mevkisinde uzun süre aranan kişi bulunamayınca ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Edinilen bilgiye göre olay saat 22.00 sırlarında Abdulvahabi Gazi Mahallesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan bir ihbarda, bir kişinin Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan kayalıklarda intihar edeceği bilgisi verildi.
İhbar üzerine bölgeye; itfaiye ve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine alarma geçen ekipler yaklaşık yarım saat boyunca kayalıklarda intihar edecek kişiyi aradı. Havanında karanlık olması nedeniyle kayalıklar itfaiye ekipleri tarafından el fenerleriyle aydınlatıldı. Kayalıklarda her hangi bir ize rastlanılmaması üzerine ihbarın asılsız olduğunu anlaşıldı. İhbarın asılsız olduğuna kanaat getiren ekipler arama çalışmalarına son verip merkezlerine döndü.
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