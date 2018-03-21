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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Aşık Veysel'in ölümünün 45. yılı - SİVAS

Aşık Veysel'in ölümünün 45. yılı - SİVAS

- Aşık Veysel'i anma programından detaylar - Konserden görüntüler Aşık Veysel'in ölümünün 45. yılıSİVAS (AA) - Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 45. yılı dolayısıyla, Şarkışla ilçesinde tören düzenlendi.
Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Hasan Noyan yönetimindeki koro konser verdi. Halk Eğitim Merkezi saz kursu öğrencileri de Aşık Veysel'in türkülerini çalarak seslendirdi.Programa Şarkışla Kaymakam Vekili ve Yıldızeli Kaymakamı Yusuf Cankatar, Aşık Veysel’in oğlu Bahri Şatıroğlu, Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu Müdürü Nevzat Balıkçıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katar Öğrenciler Kışla 

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