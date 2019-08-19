- Aşık Ruhsati’nin evi müzeye dönüştürülüyor

-açıklama

-mezar ziyaret



( SİVAS ) SİVAS



- Sivas Valisi Salih Ayhan, Aşık Ruhsati’nin Sivas’ın Kangal ilçesi Deliktaş köyünde bulunan evinin müzeye dönüştürüleceğini açıkladı.

Vali Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Sivas MHP Milletvekili Ahmet Özyürek ile birlikte Kangal İlçesi Deliktaş köyünde bulunan Aşık Ruhsati’nin evini ziyaret etti. Ayhan burada yaptığı açıklamada, evin müzeye dönüştürüleceğini belirtti.

Sivas’ın coğrafyasının her yerinde ayrı bir değer olduğunu vurgulayan Vali Salih Ayhan, “İnşallah bu değerlere hep beraber sahip çıkacağız. Büyük devletin torunları, evlatları olarak bize hizmet edeni unutmamamız gerekir. Öncelikle, dizeleriyle birlik ve beraberliğimizi pekiştiren Ruhsati Baba’nın yaşadığı yeri ona yakışır bir şekilde tanzim edeceğiz. Evini inşallah müzeye dönüştüreceğiz. Bunun sözünü veriyoruz. Geçmişte ünlü ozanın kabrinin görüntüsü hoş değildi. Âşık Ruhsati Babanın mezarı güzel bir görünüme kavuştu. Bir yeri bir mekânı anlamlı kılan orada yaşayanlardır, orada ki değerlerdir. Köy ziyaretçilerinin de burasının kimliğini geçmişini kökünü görebilmesi gerekir. Bizlerde bu köyde bir takım hizmetler gerçekleştireceğiz. Yoluyla ilgili bir çalışma yapacağız. İçme suyu ile ilgili varsa sorunları çözeceğiz. Çöp konteynırı ihtiyacını gidereceğiz. Ayrıca yine bu güzergâhtan geçen bir yol var. Orada da ıslah ve iyileştirme çalışmalarını inşallah yapacağız ve burayı da Kangal’a bağlayacağız.” dedi.

Ardından ünlü ozanın mezarı ziyaret edilerek mezar başında dua okundu. (HU-GF-Y)

