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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Aşıdan kaçan' dana eve girdi - BOLU

'Aşıdan kaçan' dana eve girdi - BOLU

"Aşıdan kaçan" dana eve girdi - BOLU - Eve giden danadan detaylar"Aşıdan kaçan" dana eve girdi - Bolu 'nun Mengen ilçesinde veteriner hekim ahırda aşı yaptığı sırada kaçan dana, üst kattaki eve girdi - Dana, evden yaklaşık 3 saatlik çaba sonucunda çıkarılabildiBOLU (AA) - Bolu 'nun Mengen ilçesinde, veteriner hekim aşı yaptığı sırada ahırdan kaçarak üst kattaki eve giren dana, yaklaşık 3 saatlik çabayla çıkarılabildi.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaşeyhler köyü Ahmetoğlu Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Özgür Hızarcı, hayvanlarına aşı yaptırmak için veteriner hekim çağırdı.Veteriner hekim hayvanlara aşı yaptığı esnada bir dana ahırdan kaçarak, ahşap merdivenleri çıkıp üst kattaki eve girdi.Hızarcı, uzun süre danayı evden çıkarmaya çalıştı. Danayı kendi uğraşlarıyla evden çıkaramayan Hızarcı, Mengen Belediyesinden yardım istedi.Ancak hayvanın uyuşturulması halinde evden çıkartılmasının daha zor olacağını düşünerek yardım talebinden vazgeçen Hızarcı, köy sakinlerinin de desteğiyle yaklaşık 3 saatlik uğraşın ardından danayı evden çıkarmayı başardı.

Bild Şeyhler Nadan Yardım Talebi Hayvan 

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