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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Asi Nehri’ndeki su seviyesi, balkon seyir noktasına kadar ulaştı

Asi Nehri’ndeki su seviyesi, balkon seyir noktasına kadar ulaştı

Yoldan geçen insanlar

-Yağmurdan detaylar
-Uzun Çarşı’da sulara kovalı önlem
-Asi Nehri’ndeki suyun akışı
-Asi Nehri seyir noktasının taşması

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da sabah saatlerinden itibaren devam eden yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Tarihi Uzun Çarşı’nın birçok noktasında kovayla önlem alınırken, Asi Nehri’nin balkon seyir noktası ve tekne turlarının düzenlendiği alan sular altında kaldı. Nehirdeki su seviyesi seyir noktasına kadar ulaştı. Asi Nehri’nde su seviyesinin yükselmesinin ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin nehrin Defne ilçesi yakasında bulunan plastik bentleri aşağı indirerek önlem aldığı öğrenildi. Yağışların gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
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