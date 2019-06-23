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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Asi Nehri'nde balık ölümleri - HATAY Haberi

Asi Nehri'nde balık ölümleri - HATAY Haberi

- Asi Nehri üzerindeki ölü balıklardan görüntülerAsi Nehri'nde balık ölümleriHATAY (AA) - Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nin doğu kısmından doğan Suriye'den geçerek Hatay 'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde balık ölümleri gözlendi.Asi Nehri'nin geçtiği Antakya ve Defne ilçelerinde su yüzeyinde çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümleriyle ilgili çalışma başlattı.Asi Nehri'ndeki balık ölümlerinin nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Bild Ölü Balık 

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