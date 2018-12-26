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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Asgari ücrete zam yüzleri güldürdü

Asgari ücrete zam yüzleri güldürdü

ESKİ ESNAF SANATKARLAR BAŞKANI İLE YAPILAN RÖPORTAJ

Salar Piyasalar Asgari Ücret 

-VE LOKANTA ÇALIŞANLARINDAN ALINAN DETAYLAR.

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA - Hükümetin açıkladığı yeni asgari ücret Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yüzleri güldürdü. Hükümet daha önce 1603 TL olan asgari ücreti 2020 TL’ye yükseltmesi asgari ücretle çalışan işçilerin yüzlerini güldürdü. Uzun yılların ardından asgari ücrete yapılan iyileştirmenin mutluluklarını yaşayan işçiler hkümete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiler. Asgari ücrete yapılan iyileştirmenin ekonomiyi canlandıracağını ifade eden ilçe esnaflarından Halil Asrağ “ Ceylanpınar yaklaşık 20 yıl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı yaptım. Başkanlık ve esnaflık dönemimde bir asgari maaşa bu kadar zam yapıldığını görmedim. Asgari maaşın artması piyasalara olumlu etki yapacağına inanmaktayım" diye konuştu.

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