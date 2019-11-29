Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Asgari ücret teklifini 3 konfederasyon belirleyecek

Asgari ücret teklifini 3 konfederasyon belirleyecek

Mahmut Arslan konuşma

Dera Oyaca Toplu Sözleşme Toplantı Asgari Ücret 

-detay

( ANKARA )- HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Türk-İş heyetini kabul etti ANKARA

- HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş asgari ücret heyetini kabul etti. Genel merkezde gerçekleşen toplantıda konuşan Arslan,3 konfederasyonun birlikte hareket etmesinin daha güçlü işbirlikleri ortaya koyacağını belirtti.
2020 yılında uygulanacak olan asgari ücret zammı teklifi için HAK-İŞ, Türk-İş ve DİSK birlikte karar verecek. 3 konfederasyon asgari ücret teklifi için görüşmelere başladı.
Bu kapsamda HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş asgari ücret heyetini kabul etti.Türk-İş ve HAK-İŞ'in birçok alanda ortak çalışmalarının olduğunu belirten HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, "Bu iradeyi önemsiyor ve destekliyoruz. Bu alandan başlayarak daha güçlü iş birliğini gerçekleştirmiş oluruz. Asgari ücret konusu başlı başına iş birliği yapmamız için önemli bir husus. Toplam çalışanlarımızın yüzde 45’i asgari ücretle çalışıyor. Memurların neredeyse iki katı çalışanın toplu sözleşmesini kapsıyor asgari ücret" dedi.
Asgari ücretin gelişmiş ülkelere göre Türkiye’de farklı bir anlam ifade ettiğini belirten Arslan, "Türkiye’deki asgari ücret yaşam ücreti anlamına geliyor. Asgari ücretin tespitinde bu birlikteliği son derece önemli buluyoruz. Bu gücü birleştirmenin işçilerin temsili noktasında önemli buluyorum. Ortak bir rakam üzerinde bir mutabakat sağlanırsa bunun açıklanmasını daha doğru buluyorum. Bizim amacımız sonuç almaktır. Türkiye çalışma hayatının zor bir süreçten geçtiği dönemde bu işbirliğini son derece önemli buluyorum.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı