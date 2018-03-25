Asfalt yüklü tanker tren raylarına devrildi

-Kazanın yaşandığı yol üzerinden detaylar

-Devrilen tanker detay

-Vinç yardımıyla devrilen tankeri kaldırma çalışmaları

-Temizlik çalışması



( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta sıcak asfalt yüklü tanker, hemzemin geçitte kontrolden çıkarak tren raylarının üzerine devrildi. Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu İlçesi’nden Pazarcık istikametine seyir halinde olan 47 AP 321 plakalı asfalt yükü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeniköy Özbek Mahallesinde yer alan hemzemin geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tankerde bulunan sıcak asfalt çevreye saçılırken, sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kaza nedeniyle kapanan demir ve karayolu 3 saat süren temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.

