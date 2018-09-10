Asfalt yüklü kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

-- CENAZENİN ARAÇTAN ÇIKARILMASI

-- DETAYLAR



( BOLU ) BOLU



- Bolu’da, D-100 Karayolu üzerinde asfalt yüklü kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ekrem Şengönül yönetimindeki 14 AZ 191 plakalı asfalt yüklü kamyon, D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeyken, Yeniçağa Anadolu Otoyolu Kavşağı’nda Ferhat Karadağ’ın idaresindeki 34 JA 202 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle asfalt yüklü kamyon yol kenarına devrildi. Kazada, kamyonda bulunan sürücü Şengönül ve yanındak bulunan Kenan Özçelik ile otomobil sürücüsü Karadağ yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde yolcu olan 21 yaşındaki Onur Zeray, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Onur Zeray’ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

