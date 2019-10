-Rektör Karabulut konuşma

( MALATYA ) ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün öğrencilerle buluştu.."ASELSAN Türkiye savunma sanayisinin omurgası konumundadır" MALATYA



- ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu her alanda faaliyet gösterdiklerini belirterek, “ASELSAN Türkiye savunma sanayisinin omurgası konumundadır” dedi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından düzenlenen Kariyer ve Marka sohbetine katıldı.

Üniversitenin konferans salonunda gerçekleşen programda ‘Milli ve Yerli Teknolojiler, ASELSAN’ın yolculuğu’ konulu sunum yapan Prof. Dr. Görgün, Kıbrıs Barış Harekatı sonrası kurulan ASELSAN her geçen gün büyüyen ve gelişen bir şirket olduğunu söyledi.



ASELSAN’ın bir telsiz üretimiyle macerasına başladığını dile getiren Görgün, “Bugün savunma sanayinin, ordunun ihtiyaç duyduğu her alanda faaliyet gösteren ve yeni teknolojilere çok hızlı bir şekilde adapte olacak insan kaynağına sahip olan Türkiye savunma sanayisinin omurgası konumundadır” dedi.

Görgün, ASELSAN’ın Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yüzde 75 oranında sahip olduğu bir şirket olduğunu ve diğer savunma şirketlerinden farklı olarak yüzde 25 oranında Borsa İstanbul’da işlem gördüğünü da ifade etti.

ASELSAN’ın Türkiye’nin dışa bağımlığını azaltan ve ekonomiye ciddi katkı sağlayan bir şirket olduğunu dile getiren Görgün, “ASELSAN tüm gücü, çok kıymetli insan kaynağından geliyor. İyi yetişmiş kendini adamış ve ihtiyaçları en hızlı şekilde karşılamak üzere fedakarca çalışan personelinden geliyor. 7 bin 350’ye yaklaşan personel, bunların 4 bin 500’ye yakını AR-GE çalışanı. ASELSAN içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı 6 AR-GE merkezi var. Bu 6 merkezde 4 bin 317 kişi çalışıyor. Çalışanlarımızın yaklaşım yüzde 60’ından fazlası AR-GE çalışanı, yine çalışanların yüzde 60’a yakını mühendis. Dolayısıyla ASELSAN bir mühendislik ve AR-GE şirketti.” Şeklinde konuştu.

ASELSAN’ın geçtiğimiz yol cirosunun 1,8 milyar dolar olduğunu da ifade eden Görgün, “Allah nasip ederse bu yıl bunun çok üzerinde olacak ciromuz” dedi.

İhracata son bir yıldır önem verdiklerini de dile getiren Prof. Dr. Görgün, ihracat paylarının da arttığını söyledi.



Kurum olarak yeni istihdam alımlarına da önem verdiklerini ifade eden Görgün, “ASELSAN havuzunda şuan 100 bin kişi bekliyor. Sadece 2019 yılında bin 208 kişi bünyemize katıldı.

Her anlamda büyüyoruz, bugün 2027’ye kadar aldığımız sipariş 10,3 milyar dolar. Yeni bir iş geliştirmesek, hali hazırda aldığımız işlerin bütçesi bu kadar. Biz bu büyümeyi insan kaynağı ile doğru orantılı ekibimize çok hızlı adapta olabilecek gayreti gösteriyoruz” dedi.

Her yıl cirolarının yüzde 7’sini Ar-GE faaliyetlerine ayırdıklarını da dile getiren Görgün, “Bu anlamda birçok ödülü başarı mevcut” diye konuştu.

Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise üniversite-sanayi iş birliğini desteklediklerini söyleyerek, “2018 Yılında dünyada savunma harcamaları 1,8 trilyon dolardır. Türkiye ise 19 milyar dolar ile bu pazarda iyi bir yerdedir ve gittikçe de daha iyi bir konuma gelmektedir. Cumhurbaşkanımızın bizzat himayesinde gittikçe büyüyen bu pazarda ülkemizin dışa bağımlılığı yüzde 80’lerden yüzde 30’lara inmiştir. 2023 yılında dışa bağımlılığın tamamen kalkması hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.

Program daha sonra soru cevap şeklinde devam etti.



