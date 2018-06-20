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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Asayiş ve narkotik uygulaması - KOCAELİ

Asayiş ve narkotik uygulaması - KOCAELİ

- Uygulama yapan polislerden görüntü - Araçların ve vatandaşların aranması - Genel görüntüler Kocaeli 'de asayiş ve narkotik uygulamasıKOCAELİ (AA) - Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen rutin uygulamalarda araçlarında eksikliler tespit edilen 120 sürücüye 25 bin lira para cezası kesilirken, bir miktar uyuşturucu maddesi ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ortaklığında yapılan uygulama kapsamında Bekirdere ve Kuruçeşme mahalleleri ile Tren Garı önünde araçlar ve yaya vatandaşlar üzerinde uygulama yapıldı.Yapılan kimlik kontrolleri sırasında 5 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edilerek gerekli tebligatlar yapıldı, 1 kişi hakkında ise Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.Uygulamalarda üst aramasında bir miktar esrar maddesi ve metamfetamin ele geçirilen 2 kişi, gözaltına alındı.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulama kapsamında kurallara uymayan veya araçlarında eksiklikler tespit edilen 120 sürücüye ise 25 bin lira para cezası uygulandı.

Para Cezası Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Muhalefet 

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