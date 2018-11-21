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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Asayiş uygulamasında direnen bir kişi polisi yaraladı

Asayiş uygulamasında direnen bir kişi polisi yaraladı

Havalandırma mazgalına saklanan pompalı tüfekten genel ve detay görüntüler

Polis Hastane Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Olay yerindeki polislerden genel görüntüler
-Polisi yaralayan şahsın gözaltına alınması

( ADANA )- Adana’da asayiş uygulamasında bir kişi mukavemet göstererek polisi elinden yaralarken barı’ın havalandırma mazgalında pompalı tüfek ele geçirildi ADANA

- Adana’da polis ekipleri bar içerisinde uygulama yaptığı sırada bir kişi elindeki cam şişeyi kırarak polisi elinden yaraladı. Barın havalandırma mazgalına saklanan pompalı tüfek ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Seyhan Devriye Grup Amirliği ekipleri, kavga olacağı ihbarı üzerine Seyhan İlçesi İnönü Caddesi’nde bulunan barda uygulama yaptı. Uygulama sırasında ismi öğrenilemeyen bir kişi mukavemet göstererek elinde bulunan cam şişeyi kırdı sonra bir polisi elinden yaraladı. Elinden yaralanan polis hastaneye götürülerek kesilen parmağına dikiş atıldı. Olayı gerçekleştiren şahıs ise polis yaralamadan ve mukavemetten gözaltına alınarak 5 Ocak Polis Merkezine götürüldü. Havalandırma mazgalında silah çıktı Uygulama sırasında barın çevresini didik didik arayan polis ekipleri, barın havalandırma mazgalında saklanmış pompalı tüfek buldu. Olay yeri polisi incelemelerinin ardından pompalı tüfeğe el konuldu.
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