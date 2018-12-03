Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Asayiş Şube Müdüründen üşüyen ellere eldiven

Asayiş Şube Müdüründen üşüyen ellere eldiven

Programa katılan engellilerden görüntüler

Lyon Basın Açıklaması 

-Basın açıklaması
-Asayiş Şube Müdürünün eldiven giydirmesi
-Karanfil dağıtımı

( ERZURUM )- Erzurum’da ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ çeşitli etkinliklerle kutlandı ERZURUM

- Erzurum’da ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla Havuzbaşı Atatürk Anıtı önünde toplanan engelli dernekleri Atatürk anıtına çelenk koyarak, basın açıklaması yaptı. Programda soğuk hava nedeniyle engelli bir vatandaşın üşüyen ellerini gören Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Harun Kaplan, kendi eldivenini vatandaşın ellerine giydirdi. Atatürk Anıtına çelenk sunumu ardından basın açıklaması yapan Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, “Engellilerin toplumsal hayata eşit ve üretken bireyler olarak katılımlarının zorunluluğuna dikkat çeken, devlete bu alanda görev ve sorumluluklar yükleyen Engelliler Bildirisinin ruhuna ve taleplerimize uygun düzenlemeler hala hayata geçirilmiyor. Siyaset kurumu, nüfusunun onda birinden fazlasını oluşturan 8,5 milyon engelliyi, sorunlardan doğrudan etkilenen aileleriyle birlikte 25 milyon kişinin sorunlarını tam anlamıyla algılamıyor ve yerinde çözümler üretemiyor” açıklamalarında bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş’da, “Biz her zaman ASP olarak yanlarındayız. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Engelliler günü kutlu olsun” şeklinde konuştu.
Programda soğuk hava nedeniyle engelli bir vatandaşın üşüyen ellerini gören Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Harun Kaplan, kendi eldivenini vatandaşın ellerine giydirdi. Program kırmızı karanfil dağıtımıyla son buldu.
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı