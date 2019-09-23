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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Asayiş denetimleri - KARABÜK Haberi

Asayiş denetimleri - KARABÜK Haberi

- Asayiş uygulamasından görüntü - Drone'dan görüntü - Dedektör köpek "Şimşek"in araçları aramasıKARABÜK (AA) - Karabük 'te güven ve huzur uygulaması yapan jandarma ekiplerinin en büyük yardımcısı dedektör köpek "Şimşek" ve drone oldu. Karabük 'te İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, güven ve huzur uygulaması kapsamında asayiş denetimi yaptı.Düzenin ve güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilerek sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dedektör köpek "Şimşek" ve drone ile trafik denetimleri gerçekleştirdi.Durdurulan araçlarda kaçakçılığı önlemek için Şimşek arama yaparken, drone ile trafik kural ihlali belirlendi.Vatandaşların güven ve huzur ortamı içinde seyahat edebilmelerine yönelik karadan ve havadan yapılan trafik denetimlerinin aralıksız süreceği belirtildi.

Kural İhlali Jandarma Köpek Akalan Dedektör Köpek 

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