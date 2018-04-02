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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Asansörleri haczedilen site sakinleri isyan etti - ANTALYA

Asansörleri haczedilen site sakinleri isyan etti - ANTALYA

- Apartmanlardan görüntüler - Site sakinlerinin merdivenden çıkma görüntüleri - Asansörlerden detay - Bahçede toplanan site sakinlerinden görüntü - Suzan İrel ile röportajı - Sabri Muti ile röportajı - Rus uyruklu Olga Lapinskaya ile röportajıAsansörleri haczedilen site sakinleri isyan etti - Antalya 'da 12'şer katlı iki apartmandan oluşan 98 daireli sitenin iki asansörünün beyin kartlarının haczedilmesi tepki gördü - Site sakini İrel: - "Durumu Valilik ve Kaymakamlığa bildirdik çünkü burada 80 - 90 yaşında insanlar var. 12 katlı bina. Bu insanların o kadar kattan inip su, ekmek almaları mümkün değil" - Site sakini Muti: - "Apartmanda 12'nci kata çıkıp inmek bir mesele. Hakkımızı aramaya devam ediyoruz"ANTALYA (AA) - Antalya 'nın Aksu ilçesinde, 12'şer katlı iki apartmandan oluşan sitenin asansörlerinin, mantolama borcu nedeniyle haczedilmesi sakinlerini isyan ettirdi.Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde bulunan Dostlar Sitesi'ne, site yönetiminin aldığı kararla mantolama işi yapıldı.Mantolama maliyeti olduğu belirtilen 352 bin liralık borcun ödenmediğini öne süren firmanın taşeronu icra kanalıyla, sitedeki iki apartmanın beyin kartlarını haczettirdi.Avukatları aracılığıyla haciz kararına itiraz eden sakinler, site önünde protesto gösterisi yaptı. - "Genci de yaşlısı da mağdur"Site sakinlerinden Suzan İrel (63), AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki apartman için bina sakinlerinin haberi olmadan, sitenin yönetim kurulu tarafından mantolama kararı alındığını belirtti.
Mantolama işinin verildiği firmanın taşeronunun, borca karşılık asansörün beyin kartlarını hacizle söktürdüğünü dile getiren İrel, "Durumu Valilik ve Kaymakamlığa bildirdik çünkü burada 80 - 90 yaşında insanlar var. 12 katlı bina. Bu insanların o kadar kattan inip su, ekmek almaları mümkün değil. Genci de mağdur yaşlısı da mağdur. Bir kilo yükle 12'nci kata çıkana kadar, o yük sana 10 kilo olur." dedi.
- "12'nci kata çıkıp inmek bir mesele"Bina sakini Sabri Muti (58) ise mantolamanın 352 bin lira tutan parasını ödeyemedikleri için asansörlerinin haczedildiğini belirtti.
Sitede yaşlı insanların da oturduğunu anlatan Muti, "Apartmanda 12'nci kata çıkıp inmek bir mesele. Hakkımızı aramaya devam ediyoruz. Avukatımızla gereken mücadelemizi yapıyoruz." diye konuştu.
Sitede yaşayan Rus uyruklu Olga Lapinskaya (48) da site yönetiminin durumu çözmek için hiçbir şey yapmadığını öne sürdü. Siteye ambulans geldiği zaman asansör olmadığı için sağlıkçıların 12'nci kata çıkmak istemediğini dile getiren Lapinskaya, "Burada yaşlı insan ve çok çocuk var. Ne yapacağımızı bilmiyorum." dedi.

Protesto Bild Muhabir Sağlıkçı 

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