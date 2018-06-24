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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Asansörle Dördüncü Kattan Düştü Burnu Bile Kanamadı

Asansörle Dördüncü Kattan Düştü Burnu Bile Kanamadı

-Ağrı'da dördüncü kattan birinci kata çakılan asansör

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--Asansörde sıkışan Erhan Tayhan'ın kurtarılma çalışması
--AFAD ekiplerinde asansör kapısının kesilmesi
--Erhan Tayhan'ın burnu bile kanamadan mucizevi kurtuluşu

( AĞRI )- Ağrı’da dördüncü kattan birinci kata düşen asansörde inanılmaz kurtuluş AĞRI

- Ağrı’da dördüncü kattan birinci kata düşen asansörde bulunan Erhan Taylan, burnu bile kanamadan AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından asansörün kapısı kesilerek kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre olay öğlen saatlerinde Ağrı merkez Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. Yıldız Apartmanın dördüncü katında asansöre binen Erhan Taylan adlı vatandaş henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde asansörle birlikte birinci kata çakıldı. Asansörde sıkışıp kalan Taylan’ı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve itfaiye ekipleri asansörde mahsur kalan Taylan’ı kurtarmak için çalışmaya koyuldu. AFAD ekipleri ayırma kesme makinesi ile birinci katta asansörün içerisinde sıkışan Erhan Taylan’ı itfaiye ekiplerinin de yardımıyla kurtardı. Asansörden çıkartılan Erhan Taylan’ın burnu bile kanamadı. (AS-AA-Y)
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