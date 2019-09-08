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08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Asansörde mahsur kalan 6 kişiye itfaiyeden operasyon

Asansörde mahsur kalan 6 kişiye itfaiyeden operasyon

İtfaiyenin kapıyı açması

Mahsur Kaldı Trol 

-İçerde kalanlar
-Yaşlı kadına yelpaze ile serinlik verilmesi

( DENİZLİ )- Yaşlı kadını yelpaze ile serinlettiler DENİZLİ

- Denizli’de bir binanın asansöründe mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre 4 katlı bir binanın asansörüne binen 6 kişi, zemin katta mahsur kaldı. Mahsur kalanların bağırması üzerine yetkililer itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşlara ulaşabilmek için 3 kapıyı kırdı. Yaklaşık yarım saat süren operasyonun ardından Gültekin K., Gülşah B., Gülşen G., Makbule K., Ümmühan T., Fatma K., Yalçın G. İle Taner Ü. bulundukları yerden kurtarıldı. Asansörün içinde kalan yaşlı bir kadını yakınları yelpaze ile serinletti. Kurtarılan vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirildi.
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