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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Asansörde can pazarı...Halatı kopan asansör düştü: 2 yaralı

Asansörde can pazarı...Halatı kopan asansör düştü: 2 yaralı

ekiplerin müdahalesi

İlk Müdahale Hastane Bild Sağlık Ekipleri 

-yaralıların asansörden çıkarılması
-yaralıların ambulanslara taşınması
-asansörden detaylar
-detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde, halatı kopan asansörün 3. kattan zemine düşmesi sonucu biri hamile iki kadın yaralandı. Edinilen bilgilere göre; Babataşı Mahallesi 779 sokakta bir apartmandaki asansör, bağlı olduğu halatın kopması nedeniyle yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü. Asansörde bulunan Mükerrem Balta (83) ve Hacer Ersoy (39) yaralandı. Büyük bir gürültüyle düşen asansörün sesini duyan apartman sakinleri dışarıya attı. Asansörün düştüğünü ve içindekileri gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırdı. İlçedeki Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ersoy’un 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Balta’nın ise bacağında kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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