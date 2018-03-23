Asansör faciası kararına müştekilerden tepki

-Baba Genç’in açıklamaları

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( İSTANBUL ) -- Avukat Irmak: “10 işçinin ölümüne biçilen ceza 60 bin lira para cezası”- “Ölen patron olsaydı bu ceza mı verilecekti”- Oğlu ölen baba: “İnsan canı bu kadar mı ucuz” İSTANBUL



- Mecidiyeköy'de 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciası davasında 9 sanığın para cezasına çarptırılamasına müşteki avukatları ve müdahiller tepki gösterdi. Açıklama yapan avukat Yıldız İmrek, “10 işçinin ölümüne biçilen ceza 60 bin lira para cezası. Ölen patron olsaydı bu ceza mı verilecekti” dedi.

Mecidiyeköy’deki eski Ali Sami Yen stadının yerine inşa edilen rezidans inşaatında 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasına ilişkin davada 9 sanığın para cezasına 16 sanığın ise beraatine karar verilmesine müşteki avukatları ve müdahiller tepki gösterdi. “Devlet yargılama yaparken 80 bin liralık masraf yapmış, verilen ceza 60 Bin Lira” Kararın ardından adliye önünde açıklama yapan müşteki avukatlarından Yıldız İmrek, “10 işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayeti olarak bilinen asansör kazasında karar verildi.

Karar karşısında sözün tükendiği yerdeyiz. Ödül gibi bir ceza çıktı maalesef. 10 işçinin ölümüne biçilen ceza 60 bin lira para cezası. 24 ay eşit taksitle ödenecek. Kararın vehametini anlamak için bu yargılamada devletin yargılama gideri 80 Bin TL olduğuna dikkatinizi çekerim. Devlet yargılama yaparken 80 bin liralık masraf yapmış. Verilen ceza 60 bin lira. Eğer orada yaşamını yitiren bir patron olsaydı bu ceza mı verilecekti” diyerek karara tepki gösterdi. Olayda oğlunu kaybeden Mustafa Genç ise, “10 işçi ölmüş para cezası veriliyor. Sanki bir şey olmamış. İnsan canı bu kadar mı ucuz” diye konuştu.

(YM- ÖY-

