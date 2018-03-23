Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Asansör faciası kararına müştekilerden tepki

Asansör faciası kararına müştekilerden tepki

Avukat Irmak’ın açıklamaları

Tron Para Cezası Cinayet 

-Baba Genç’in açıklamaları
-Detay
-Haberin arşivi

( İSTANBUL ) -- Avukat Irmak: “10 işçinin ölümüne biçilen ceza 60 bin lira para cezası”- “Ölen patron olsaydı bu ceza mı verilecekti”- Oğlu ölen baba: “İnsan canı bu kadar mı ucuz” İSTANBUL

- Mecidiyeköy'de 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciası davasında 9 sanığın para cezasına çarptırılamasına müşteki avukatları ve müdahiller tepki gösterdi. Açıklama yapan avukat Yıldız İmrek, “10 işçinin ölümüne biçilen ceza 60 bin lira para cezası. Ölen patron olsaydı bu ceza mı verilecekti” dedi.
Mecidiyeköy’deki eski Ali Sami Yen stadının yerine inşa edilen rezidans inşaatında 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasına ilişkin davada 9 sanığın para cezasına 16 sanığın ise beraatine karar verilmesine müşteki avukatları ve müdahiller tepki gösterdi. “Devlet yargılama yaparken 80 bin liralık masraf yapmış, verilen ceza 60 Bin Lira” Kararın ardından adliye önünde açıklama yapan müşteki avukatlarından Yıldız İmrek, “10 işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayeti olarak bilinen asansör kazasında karar verildi.
Karar karşısında sözün tükendiği yerdeyiz. Ödül gibi bir ceza çıktı maalesef. 10 işçinin ölümüne biçilen ceza 60 bin lira para cezası. 24 ay eşit taksitle ödenecek. Kararın vehametini anlamak için bu yargılamada devletin yargılama gideri 80 Bin TL olduğuna dikkatinizi çekerim. Devlet yargılama yaparken 80 bin liralık masraf yapmış. Verilen ceza 60 bin lira. Eğer orada yaşamını yitiren bir patron olsaydı bu ceza mı verilecekti” diyerek karara tepki gösterdi. Olayda oğlunu kaybeden Mustafa Genç ise, “10 işçi ölmüş para cezası veriliyor. Sanki bir şey olmamış. İnsan canı bu kadar mı ucuz” diye konuştu.
(YM- ÖY-
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Erzurum'daki Cinayet Davasında Flaş GelişmeErzurum'daki Cinayet Davasında Flaş Gelişme
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı