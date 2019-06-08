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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Asansör boşluğunda yakılan çöpler az kalsın faciaya neden oluyordu İzle

Asansör boşluğunda yakılan çöpler az kalsın faciaya neden oluyordu İzle

Asansörde soğutma çalışmaları

Asansör Boşluğu Trol 

-Apartman sakinlerinden röportaj

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da bir kişi evinin asansör boşluğunda ki çöpleri yakmak isterken az kalsın faciaya neden oluyordu. Çıkan ufak çaplı yangında can kaybı yaşanmazken asansör kullanılamaz hale geldi. Olay dün Erzurum’un Palandöken İlçesi Adnan Menderes Mahallesinde saat 14:30 sıralarında yaşandı. Apartman sakinlerinden bir kişi tamir için durdurulan asansör boşluğunda ki çöpleri yakmak istedi. Aniden alev alan çöpler bir anda asansöre de sıçradı. Dumanların apartmanı sarması üzerine vatandaşlar İtfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın vatandaşlar elinde ki kovalarla su dökerek kontrol altına alırken olay yerine gelen İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Henüz çöpleri kimin yaktığı bilinmezken apartman sakinleri duruma isyan etti.
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