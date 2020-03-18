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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Asansör boşluğuna düşen küpeye bakmak isterken canından oldu

Asansör boşluğuna düşen küpeye bakmak isterken canından oldu

İş merkezi

Polis Cenaze Gesi Asansör Boşluğu Polis Ekipleri 

-İtfaiye polis
-Cenaze aracı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik’te bir iş merkezinde kadın çalışanın asansör boşluğuna düşürdüğü küpeye bakmaya çalışan kişi dengesini kaybederek düştü. Asansör boşluğuna düşen kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Pendik Harmandere Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde 08.30 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre bir kadın çalışan küpesini iş merkezinin asansör boşluğuna düşürdü. İş merkezinde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Nadir B. de asansör boşluğuna gelerek düşen küpelere bakmaya çalıştı. Aşağı bakan adam o sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, asansör boşluğuna düşen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Nadir B.’nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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