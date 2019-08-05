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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye kurtardı Haberi

Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye kurtardı Haberi

Asansör boşluğuna düşen köpek

İnşaat Alanı Köpek Gesi Asansör Boşluğu 

-İtfaiye görevlisinin hazırlığını yapması
-Köpeğin havlaması
-Görevlinin köpeği sakinleştirmesi
-Köpeğin boşluktan çıkartılması
-Köpeğin inşaat alanını terk etmesi
-Köpeği kurtaran itfaiye görevlisinin açıklamaları
-İtfaiye aracının alandan ayrılması

( VAN ) - VAN

- Van’ın Erciş ilçesinde inşaatı devam eden bir binanın asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. İlçeye bağlı Camikebir Mahallesi’nde bir inşaatın asansör boşluğuna düşen köpek, Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı. Yaklaşık 45 dakikalık bir operasyon sonucunda köpeğin boynuna ip geçirerek olduğu yerden kurtarılan köpek, arkasına bakmadan hızlıca inşaat bölgesinden uzaklaştı.
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