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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Asansör boşluğuna düşen işçi için seferber oldular

Asansör boşluğuna düşen işçi için seferber oldular

İşçinin kurtarılma anlarından görüntüler

İlk Müdahale Bild Akkale Asansör Boşluğu Sağlık Ekipleri 

-işçinin inşaattan çıkartılarak ambulansa bindirilmesinden görüntüler
-detaylar

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Çan ilçesinde, bir inşaatın ikinci katından asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı. Yaralanan işçi için ekipler adeta seferber oldu. Çan’da Şehit Mustafa Kaya Caddesinde bulunan inşaatın ikinci katından Adem Ak adlı işçi asansör boşluğuna düştü. Ak’ın düştüğünü görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden 112 ekipleri kazazede Adem Ak'a ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Adem Ak, düştüğü yerden Çan Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı. Kolunda kırık tespit edilen Adem Ak, Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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