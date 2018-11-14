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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Asansör boşluğuna düşen Azeri işçi yaralandı

Asansör boşluğuna düşen Azeri işçi yaralandı

İşçinin ambulansa taşınması

İlk Müdahale Polis Asansör Boşluğu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-İşçinin ayakkabısından detay
-detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas'ta 5 katlı apartmanın ikinci katında çalıştığı sırada asansör boşluğuna düşen Azeri işçi yaralandı. Olay, saat 12.00 sıralarında Kümbet Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki yapımı devam eden 5 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. İnşaatta çalışan Azeri uyruklu Kazım Rezai dengesini kaybedince asansör boşluğundan 2'nci kattan zemine düştü. Arkadaşının düştüğü gören diğer işçiler yardıma koştu. Daha sonra durum 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.
Asansör boşluğundan arkadaşları tarafından çıkarılan Rezai, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Azeri işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Asansör boşluğuna düşen işçinin ayakkabılarını arkadaşlarının taşıdığı görüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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