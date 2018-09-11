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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Aşağı Yoncaağaç Köyü Camii ibadete açıldı

Aşağı Yoncaağaç Köyü Camii ibadete açıldı

CAMİNİN DIŞTAN VE İÇTEN GÖRÜNÜŞÜ

Açılış Töreni Saygı Duruşu Tarım İl Genel Meclisi Hayırseverler 

-PROTOKOLÜN GÖRÜNTÜSÜ
-KURAN TİLAVETİ
-HİSARCIK MÜFTÜSÜ MUSTAFA ARDA'NIN KONUŞMASI
-AK PARTİ İL BAŞKANI ALİ ÇETİNBAŞ'IN KONUŞMASI
-MİLLETVEKİLİ AHMET TAN'IN KONUŞMASI
-YEMEK DAĞITIMI

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Aşağı Yoncaağaç köyünde yapımı tamamlanan köy camii, törenle ibadete açıldı. 2012 Simav Depreminde hasar gören Aşağı Yoncaağaç Köyü Camii'nin inşaatına 2013 yılında başlandı. Köy muhtarlığı, ilçe müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla 5 yılda tamamlanarak ibadete açılan cami yaklaşık 1 Milyon liraya mal oldu. Köy meydanındaki caminin açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Açılışta konuşan İlçe Müftüsü Mustafa Arda, “ Mescitler, Rabbimize sığındığımız, kendimizi ona bıraktığımız, işimizin gücümüzün yoğunluğunda huzur hissettiğimiz yerlerdi. Açılışını yaptığımız bu cami ilçemiz ve köy halkımıza hayırlı olsun. Gelen kardeşlerimiz çok olsun” dedi.
Daha sonra kürsüye gelen AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, “ Bugün Aşağı Yoncaağaç köyü halkı başta kıymetli muhtarımız olmak üzere böyle bir mabedi kendi imkanları, İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın katkılarıyla ayağa kaldırmışlardır. “Bu biz yaparız demek, bizim bazı eksiklerimiz, evimizin ihtiyaçları var, ama köyümüzün mabedini biz kendimiz layıkıyla yerine koyarız ” demek. Allah sizlerden razı olsun. Emeğiniz zayi olmasın. İnşallah camimiz yapıldığı heyecanla hem çocuklarımızın geleceği adına, hem de dini değerlerini anmaları adına hayırlı hizmetlerde kullanılır diye dua ediyorum” dedi.
AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, ise yaptığı konuşmada “Camilerimiz ve minarelerimiz bizim bağımsızlığımızın bir sembolüdür” diyen Tan, “ Bağımsız bir ülkede, bağımsız bir millet olarak yaşıyoruz. Biz bu topraklarda hep beraber yaşıyoruz. Bu birlik ve beraberliğimiz olduğu müddetçe biz ayakta kalacağız. Rabbim camimizi hayırlı, mübarek, cemaatini gür eylesin. Rabbim yeni nesillerimizi, bayrağına, ezanına, Kur’an-ına, vatanına, milletine sahip çıkacak inşallah nesiller olarak yetişme nasip etsin. Camilerimizde bunun birer vesilesi” diye konuştu.
Caminin açılış duasını İl Müftü Yardımcısı Mehmet Uzunca yaptı. Açılışın ardından protokol üyeleri yapımı tamamlanan camiyi gezdiler. Köy Muhtarlığınca açılışa katılan vatandaşlara yemek ikram edildi. Köy Muhtarı İhsan Pektaş, 480 metrekare alanda yapımı tamamlanan 2 katlı camide aynı anda 650 kişinin ibadet edebileceğini söyleyerek, caminin yapımına katkılarından dolayı başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, milletvekillerine, ilçe kaymakamına, ilçe müftülüğüne, Türkiye Diyanet Vakfı'na, İl Özel İdaresine, il genel meclisi üyelerine, Emet Bor İşletme Müdürlüğü'ne ve hayırseverlere teşekkür etti.
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