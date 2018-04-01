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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
- Arya Su Gülenç'den Almanya Da Müthiş Performans - Arya Su Gülenç 7/10 Yaş A Gurubunda 1. Oldu

- Arya Su Gülenç'den Almanya Da Müthiş Performans - Arya Su Gülenç 7/10 Yaş A Gurubunda 1. Oldu

törenden görüntüler

( BERLİN ) - Arya Su Gülenç'den Almanya da müthiş performans- Arya Su Gülenç 7/10 yaş A gurubunda 1. oldu. BERLİN

Yarış Piyanist Müzik Yarışması Uluslararası İtalya 


- Almanya'nın Wütemberg'de düzenlenen "Seventh İnternational Competition Music Fireworks at Baden-Wüttemberg yarışmasında Arya Su Gülenç 7/10 yaş A gurubunda 1. oldu. Almanya’nın Würtemberg eyaletinin Mühlacker şehrinde 25 Mart -1 Nisan tarihlerinde düzenlenen Seventh İnternational Competition Music Fireworks at Baden-Wüttemberg müzik yarışmasında Bursalı Arya Su Gülenç 7/10 yaş A gurubunda 1. oldu. Yarışmaya, 10 ülkeden farklı yaş gruplarından 70 öğrenci katıldı.
Piyano koçu Elena Çekiç, Türkiye den çocukların bu alanda da doğru eğitim aldıklarında uluslararası başarılarının da kendiliğinden geleceğini ,yetenek ve çalışmanın mutlaka öğrenciyi başarı katacağını ve Aryanın bu başarısının çok önemli olduğunu belirtti.
Çekiç, "Arya Su daha öncede Uluslararası alanda gösterdiği başarı ile kendini kanıtlamıştı. Fransa, Bulgaristan, İtalya, Rusya ve şimdi de Almanya da gösterdiği bu başarı çok önemli ve biliyorumki bu başarıların devamı gelecek, planlı ve disiplinli çalışmalarımızın karşılığını boyle güzel dereceler ile taclandirmak hem cok sevindirici hem de gurur verici diyerek mutluluğunu belirtti.
Yarışmadan birincilikle dönen Arya ise "Ülkeme böyle bir başarı ile döneceğim için çok mutluyum ,daha çok çalışıp Fazıl Say ,İdil Biret ,Gülsün Onay gibi dünyaca ünlü bir piyanist olmak istiyorum. Bu başarımda emeği olan Öğretmenim Elena Çekiç'e, Aileme ve beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

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