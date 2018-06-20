Artvinli minik kardeşlerden büyük davranış

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( ARTVİN )- Artvin’in Borçka ilçesinde Halim ve Sümeyye Birgül isimli kardeşler bankette buldukları el çantasını zabıta ekiplerine teslim ettiler ARTVİN



- Artvin’in Borçka ilçesinde minik kardeşler parkta yürürken buldukları el çantasını içine bakmadan Borçka Zabıta Amirliği’ne teslim ettiler. Diyarbakır’dan Borçka Karagöl’ü gezmek için gelen İ.B. isimli şahıs, Borçka Belediye Parkı’ndaki çeşmeden su içmek için çantasını bankete koydu ve çantasını bıraktığı yerden unutarak Karagöl’e gitti. Bu sırada parkta oynayan Halim ve Sümeyye Birgül isimli kardeşler, bankette bir el çantasını fark ettiler. Çantayı şüphe ile bakan e alıp almamakta tereddüt eden minikler, çantanın unutulmuş olduğunu düşünerek çantayı açmadan Borçka Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne giderek teslim ettiler. İçinde bir miktar para ve kredi kartları bulunan çantanın sahibine ulaşmak için belediye hoparlörlerinden anons yapılırken, çantanın sahibine ulaşan zabıta amiri Hakan Solmaz, parayı sayarak imza karşılığında teslim etti. (ZA-ÖS-Y)

