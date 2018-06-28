Artvin Kafkasör Festivali, Boğalı Kortej Yürüyüşü ile başladı

-Kortej yürüyüşünden görüntüler



( ARTVİN -HD) ARTVİN



- Artvin’in Kafkasör Yaylası’nda bu yıl 38’ncisi düzenlenen Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali boğalarında katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.

Kortej yürüyüşünde boğaların caddelerde vatandaşlar arasında belirli aralıklarla yürütülerek hafta sonu güreşecekleri bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası’na gönderilmeleri renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüşün ardından boğalar, dualarla kamyonlara yüklenerek festivalin yapılacağı Kafkasör Yaylası'na uğurlandı. - "Artvin'deki boğa güreşleri festivali, İspanya'dakinden çok farklı" Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Kortej yürüyüşünde yaptığı konuşmada Kafkasör Yaylası'nda düzenlenen festivalin, dünyadaki benzerlerine göre en barışçıl ve doğa dostu festival olduğuna dikkati çekerek “Biz doğada hem insanlar, hem de boğalar nasıl birliktelik sağlayabiliyor, doğada nasıl bir yaşamı paylaşabiliyor, bunu göstermek arzusundayız." dedi.

Kocatepe, Artvin'deki boğa güreşleri festivalinin İspanya'dakinden çok farklı olduğunu da belirterek, "İspanya'dan farkımızı tüm dünya biliyor. Orada boğayı öldürmek gibi bir organizasyon var. Orada boğaya karşı insanın zaferi var. Burada ise boğaların kendi aralarındaki liderliği ortaya çıkarıyoruz. Burada sevgi saygı var. Bu festivallerle insanlarımız arasındaki sevgi, saygı, hoşgörü ve birliktelik de pekişiyor." diye konuştu.

Burada konuşan AK Parti Artvin Milletvekili seçilen Erkan Balta ise Artvin’i diğer illerden farklı kılan birçok özelliğinin olduğunu ve bu özelliklerin belki de en önemlisinin Kafkasör festivali olduğunu söyledi.



Balta, “ Artvin’in geleneği ve kültürü olan bu Boğa güreşlerini gözümüz gibi korumalıyız. bu güne kadar bu eşsiz kültürümüzü koruyan ve geliştiren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Festival coşkusu konuşmaların ardından, halk oyunları gösterisi ile devam etti.

