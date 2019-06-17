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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Artvin'deki yangının bilançosu yükseliyor: Şu ana kadar 10 ev kül oldu

Artvin'deki yangının bilançosu yükseliyor: Şu ana kadar 10 ev kül oldu

yangından görüntü

( ARTVİN )- Köydeki yangında şuana kadar 10 ev kül oldu ARTVİN


- Artvin'in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde bir evde bugün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangında şuana kadar 10 ev kül oldu. Alınan bilgiye göre, Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde bugün akşam saatlerinde bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın etkisi ile büyüyerek ev ve eklentilerini bir anda sardı. Yangın köydeki diğer evlere de sıçrarken, yangını söndürmek için Yusufeli Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye gönderildi. Yangın nedeniyle köyde büyük panik yaşanırken, köylüler tarafından yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Şuana kadar köydeki 10 evin yangında kül olduğu öğrenildi. (AD-ÖS-Y)
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