Artvin’de tarihi eser kaçakçılığı



- Artvin'de Bizans ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen sikke, yüzük ve kolye ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli M.P.'nin (44) üzerinde ve çantasında arama yapıldı. Yapılan aramada çanta içerisinde eski Roma ve Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 836 sikke, 1 adet eski Roma dönemine ait yüzük ile 1 adet kolye ucu ele geçirildi. Şüpheli M.P. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AG-OK-

