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07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Artvin'de sağanak Video

Artvin'de sağanak Video

- Borçka ilçesinde derenin taşması sonucu evlerinden çıkamayan 3 kişinin ekiplerce kurtarılması - Borçka'da derenin taşması sonucu evlerinden çıkamayan 3 kişiyi AFAD ve AKUT ekipleri kurtardıARTVİN (AA) - Artvin 'in Borçka ilçesinde derenin taşması sonucu evlerinden çıkamayan 3 kişi, ekiplerce kurtarıldı.Yeniyol Mahallesi'nde etkili olan sağanak sonrası dereden taşan su, Mehmet Kasımoğlu'na ait evin bahçesine doldu. Panik yaşayan aile durumu jandarmaya bildirdi.Evde bulunan Kasımoğlu, eşi ve engelli kızı, AFAD ve AKUT ekipleri tarafından kurtarılarak sedyeyle evlerinden çıkarıldı.Borçka Devlet Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, akrabalarının evine yerleştirildi.

Jandarma Engelli Kız Bild Trol 

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