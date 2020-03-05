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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Artvin'de orman yangını

Artvin'de orman yangını

Yangın anında çekilmiş cep telefonu görüntüleri

( ARTVİN ) ARTVİN

Jandarma Ormanlı Cep Telefonu Orman Yangını Orman İşçisi 


- Artvin'in Arhavi ilçesinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Yaklaşık 10 dönümlük çamlık alanda meydana gelen yangını söndürmek için ekip çalışma başlattı. Artvin’in Arhavi ilçesi Hacılar Mahallesi CİHA bölgesinde bulunan ormanlık alanda akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman işçisi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Büyük bir kısmı çamlıktan oluşan alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 10 dönümlük alana yayıldı. Yangını haber alır almaz olay yerine giden Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurtdoğlu, yangının akşam saatlerinde Hopa ilçesine sınır olan, Hacilar Mahallesi CİHA bölgesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldiğini ifade etti.
Çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü söyleyen Kurdoğlu, “Yangının büyümeden kontrol altına almaya çalışıyoruz. Umarım kısa sürede kontrol altına alınır” diye konuştu.

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